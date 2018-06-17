РИАМО - 17 июн. Перед матчем ЧМ-2018 между Германией и Мексикой возле московского стадиона «Лужники» будут дежурить восемь экипажей «Дорожного патруля», которые помогут болельщикам быстрее добрать до места проведения игры, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

Матч группового этапа между сборными Германии и Мексики пройдет в Москве в воскресенье, команды будут играть на стадионе «Лужники». Встреча начнется в 18:00.

«Восемь экипажей «Дорожного патруля» будут помогать зрителям матча быстрее добираться до стадиона «Лужники» и следить за дорожной обстановкой в периметре», - говорится в сообщении.

На официальном сайте мэра столицы уточняется, что патрульные будут управлять потоками болельщиков.

«Они смогут объяснить иностранным болельщикам и туристам, как проехать к стадионам и каким общественным транспортом воспользоваться, чтобы не опоздать к началу матча. Кроме того, патрульные помогут иностранцам, попавшим в ДТП», - отметил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Инспекторы «Дорожного патруля» прошли курсы английского языка к чемпионату мира по футболу. Они выучили стандартные фразы, а также профильную лексику в области организации безопасности дорожного движения.

Работа службы управляется и координируется из ситуационного центра ЦОДД. Сейчас по городу курсируют 25 патрулей. Они работают круглосуточно семь дней в неделю.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.