РИАМО - 17 июн. В центре Москвы футбольные фанаты проехались в ванне, прикрепленной на крыше черного легкового автомобиля, следует из видеоролика, размещенного на YouTube.

Как видно на кадрах видео, один молодой человек сидит в ванной, плещется водой на прохожих и снимает их реакцию. При остановке машины на светофоре в ванну залезает второй болельщик.

Ребята продолжили радовать прохожих криками и водяными брызгами. Один из молодых людей даже немного потанцевал, пока авто стояло.

В столичном парке «Зарядье» 16 июня перед матчем сборных Исландии и Аргентины болельщики с севера поддержали свою команду боевым кличем и игрой на барабанах.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.

Футбольные фанаты едут по Москве в ванне. ВИДЕО >>