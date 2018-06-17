РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июн. Футболисты подмосковных Люберец 16 июня победили в матче против обнинского клуба «Квант» со счетом 4:1, сообщается на сайте команды.

«Футбольный клуб «Люберцы» 16 июня победил команду «Квант» из Обнинска. Матч закончился со счетом 4:1», – говорится на сайте.

Голы забили люберчане Олег Щукин, Дмитрий Бушуев, Артем Антипов и Дмитрий Бобков.

ФК «Люберцы» по-прежнему лидирует в турнирной таблице первенства России среди футбольных команд III дивизиона. У него 28 очков.

Следующий матч клуб проведет 20 июня в 18:00 против команды «Знамя» из Ногинска. Игра состоится на стадионе «Старт» в Ногинске. «Знамя» находится на девятом месте рейтинговой таблицы.