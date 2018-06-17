РИАМО - 17 июн. Столица возглавляет рейтинг городов по числу зрителей на матчах ЧМ-2018 по результатам посещения стадионов в первые три дня мундиаля, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

«Москва лидирует по посещаемости матчей чемпионат мира по футболу в России. В первую тройку городов по числу зрителей на матчах ЧМ-2018 также входят Санкт-Петербург и Сочи», - говорится в сообщении.

Рейтинг построен в ходе анализа посещаемости матчей чемпионата мира-2018 по футболу в первые три дня мундиаля.

Матч открытия чемпионата между сборными России и Саудовской Аравии в «Лужниках» 14 июня стал самым посещаемым (78011 зрителей), а матч между сборными Египта и Ургувая в Екатеринбурге 15 июня – самым малопосещаемым на чемпионате (27015 зрителей).

Два матча в Москве за первые три дня чемпионата посетили более 122 тысяч зрителей.

Матч между сборными Аргентины и Исландии на стадионе «Спартак», который посетили 44,19 тысячи зрителей 16 июня, входит в первую тройку матчей мундиаля по числу пришедших болельщиков.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.