РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. Житель одного из домов в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска пожаловался на соседку, которая регулярно затапливает жильцов и задолжала УК за жилищно-коммунальные услуги, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на жительницу многоквартирного дома №13 по улице Ленина в микрорайоне Климовск. Он отметил, что одна из проживающих в муниципальной квартире данного дома регулярно затапливает жильцов и устраивает дебош. Также ее жилье находится в ужасном состоянии, и имеется большой долг перед УК.

«Действительно, у нанимателя жилого помещения в данном доме имеется задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг. В целях взыскания задолженности МУП «СЕЗ», начиная с 2011 года, систематически обращается в суд для ее взыскания, судебные приказы и исполнительные листы, полученные по результатам судебных рассмотрений, направляются в службу судебных приставов для понудительного взыскания», - сказал гендиректор УК МУП «СЕЗ» Александр Громов.

По словам замглавы администрации по развитию территорий Сергея Иванова, пострадавшем, чьи квартиры данная жительница залила, за защитой нарушенных гражданских прав могут обратиться в судебные органы власти по вопросу возмещения причиненного ущерба. Согласно Гражданскому кодексу РФ, вред причиненный имуществу подлежит возмещению в полном объеме виновным лицом.