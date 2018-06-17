РИАМО - 17 июн. Все шаттлы, которые перевозят болельщиков чемпионата мира-2018 в Москве, в воскресенье будут работать до полуночи, говорится в сообщении «Мосгортранса» в Twitter.

Матч группового этапа между сборными Германии и Мексики пройдет в Москве в воскресенье, команды будут играть на стадионе «Лужники». Встреча начнется в 18:00.

«Шаттлы для болельщиков: S1 – от метро «Парк культуры» до стадиона - 15:00-0:00, S5, S6, S7 – от аэропортов до метро - 15:00-0:00, S2, S8 – от «Ленинского проспекта» и «Киевской» до фан-зоны на Воробьевых горах - 11:00-0:00», - отмечается в сообщении.

Всего для зрителей чемпионата мира по футболу организованы восемь бесплатных маршрутов-шаттлов S, которые связывают аэропорты, станции метро и стадионы.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.