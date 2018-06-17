РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июн. В подмосковных Люберцах подвели итоги чемпионата и первенства горокруга по вейкбордингу, победителям вручили кубки и грамоты, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Победителем в категории Open man стал Роман Оводов. В категории «Мужчины-любители» победил Денис Воропанов», - сказал организатор соревнований.

В категории «Мастер-мужчины» выиграл Александр Михайлов. Приз за лучший трюк получил Евгений Гришин.

Победителям вручили грамоты, подарки и кубки.

Призовой фонд соревнований составил 150 тысяч рублей. Соревнования провели в четырех категориях: мужчины-профессионалы, мужчины-любители, женщины-любители и юниоры (до 19 лет).