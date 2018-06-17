РИАМО - 17 июн. Обладатели паспорта болельщика могут получить скидку в размере 10% в кафе столичных парков Горького, «Музеон» и «Зарядье» в дни матчей ЧМ-2018, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Да, можно получить 10% скидку (по паспорту болельщика – ред.) в дни игр на «Лужниках», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что держатель паспорта болельщика ЧМ-2018 года может получить скидку только в кафе парков Горького, «Музеон» и «Зарядье».

Матч группового этапа между сборными Германии и Мексики пройдет в Москве в воскресенье, команды будут играть на стадионе «Лужники». Встреча начнется в 18:00.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.