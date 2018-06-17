РИАМО - 17 июн. Всем, кто поедет в воскресенье на матч ЧМ-2018 между сборными Германии и Мексики на столичный стадион «Лужники», посоветовали добираться до места с помощью общественного транспорта, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

Матч группового этапа между сборными Германии и Мексики пройдет в Москве в воскресенье, команды будут играть на стадионе «Лужники». Встреча начнется в 18:00.

«Сегодня играют Германия и Мексика. Несмотря на выходной день, пользуйтесь городским транспортом, чтобы добраться до «Лужников», - говорится в сообщении.

В Twitter-аккаунте «Московский транспорт» уточняется, что до начала матча будут работать только на выход южный вестибюль станции метро«Спортивная», северный вестибюль станции метро «Воробьевы горы» и станция МЦК «Лужники». После окончания матча они будут работать только на вход.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.