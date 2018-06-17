РИАМО - 17 июн. В московских аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» утром в воскресенье отменили и задержали порядка 25 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во «Внукове» пять рейсов задержали. В «Домодедове» задержаны десять рейсов, пять отменены. В «Шереметьеве» задержали четыре рейса.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмененных и задержанных рейсов нет.

В Москве и в Подмосковье в воскресенье ожидается погода без осадков, температура воздуха днем может повыситься до плюс 26 градусов. Ветер слабый. Давление немного понизится, но его фон останется повышенным.

Как получить компенсацию в случае задержки или отмены авиарейса >>