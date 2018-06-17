РИАМО - 17 июн. На следующей неделе жителей Москвы и Подмосковья ожидает теплая погода с кратковременными дождями, температура воздуха днем может подняться до 26 градусов тепла, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Сегодня и в начале недели погода остается замечательной. Антициклон все еще стоит, поэтому ожидается переменная облачность без осадков, ветер будет дуть слабый юго-восточного направления. Температуры будут высокие, в ночь на понедельник воздух прогреется до 12-15 градусов, днем сегодня - плюс 24-26 градусов, завтра будет в таких же пределах», - сказал Цыганков.

Он отметил, что во вторник и в среду атмосферное давление будет немного падать и составит 748 миллиметров ртутного столба. В эти дни ожидается переменная облачность, днем во вторник местами будут кратковременные дожди, а ночью уже без осадков.

По его словам, в среду и в пятницу тоже прогнозируются небольшие дожди, а в четверг ожидается теплая погода без осадков.

«Температуры остаются высокие, то есть во вторник, в среду, в четверг ночью в пределах 15-20 градусов тепла, а днем до 21-25 градусов, где-то к пятнице и к субботе будет чуть-чуть попрохладней - около плюс 19-23 градусов. По температуре тепло остается в пределах нормы, а где-то и выше», - добавил Цыганков.