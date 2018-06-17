РИАМО - 17 июн. Представитель прессы из Ирака Аршед Сабах Джабур Аль-Саеди, приехавший в Россию освещать чемпионат мира по футболу, обратился в столичную полицию с заявлением о потере сумки с паспортом, сообщил РИАМО сам журналист.

«Я потерял свою сумку, которая была со мной на матче. В ней был паспорт, скорее всего, я оставил в такси, в котором возвращался после матча между Россией и Саудовской Аравией. Сразу обратился в полицию по району Кунцево. Написал заявление. А также заявил в посольство Ирака», - сказал Аль-Саеди.

Он уточнил, что полиция начала проверку по данному факту.

Сам Аль-Саеди надеется, что ему вернут утерянные вещи и документы. Он просит позвонить в случае их обнаружения на мобильные телефоны +7(901)748-89-24, +7(963)993-75-23. Журналист говорит только по-английски.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.