РИАМО - 17 июн. На территории городских округов Королев, Шаховская, Наро-Фоминск и в Одинцовском районе Московской области обнаружили четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по области.

«Шестнадцатого июня поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда времен ВОВ в Одинцовском районе в деревне Чапаево. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами Одинцовского ОВД. Подана заявка на изъятие и уничтожение боеприпаса силами ПСО-22, работы запланированы на 17 июня», - говорится в сообщении.

Также 16 июня в поле в районе деревни Куркино горокруга Шаховская нашли артиллерийский снаряд времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. 18 июня боеприпас планируют изъять и уничтожить силами ПСО-22.

Кроме того, минометные мины времен войны нашли в СНТ «Метрополитенец» горокруга Наро-Фоминск и в микрорайоне Первомайский горокруга Королев. В воскресенье боеприпасы планируют изъять и уничтожить.