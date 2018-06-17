РИАМО - 17 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником и поблагодарил их за добросовестный труд и чуткое отношение к пациентам.

«Поздравляю всех медицинских работников с профессиональным праздником! Забота о здоровье и жизни человека - огромный труд. Именно вы избавляете от боли и страданий, спасаете людей и помогаете жить полноценной жизнью. Я желаю вам не забывать беречь свое здоровье и ваших близких», - написал Воробьев в соцсети Instagram.

Он поблагодарил медработников за добросовестный труд, профессионализм и чуткое отношение к пациентам.

«Удачи в добрых делах и семейного благополучия», - заключил губернатор.

День медицинского работника отмечается ежегодно в третье воскресенье июня в соответствии с указом президиума Верховного совета СССР. В текущем году День медицинского работника отмечают 17 июня.