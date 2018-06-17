РИАМО - 17 июн. МВД опубликовало видео опроса подозреваемого в совершении ДТП на улице Ильинке в столице, таксист рассказал, что он не спал 20 часов и перепутал педали, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Вечером 16 июня на улице Ильинке в центре Москвы водитель такси совершил наезд на группу пешеходов. Водитель – гражданин Киргизии - задержан. В аварии пострадали семь человек. По данным департамента здравоохранения Москвы, большинство пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии. Мэр Москвы Сергей Собянин держит под контролем ситуацию с ДТП на Ильинке.

«Сам не знаю. Я хотел тормоз сделать, человека пропустить, вырубился на секунду и газ нажал. Я думал, что тормоз нажимаю, не знаю даже, что было», - сказал водитель.

Таксист отметил, что за рулем в Москве он ездит месяц, а общий стаж составляет около двух лет. До произошедшей аварии он не спал около 20 часов.

Он отметил, что после аварии сразу начал убегать, так как боялся расправы. Также виновник ДТП утверждает, что алкоголь он не употребляет вообще.

В рамках производства по уголовному делу, возбужденному по факту ДТП на улице Ильинка, по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ, организовано проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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