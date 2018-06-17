РИАМО - 17 июн. Матч первого тура чемпионата мира-2018 между сборными Хорватии и Нигерии завершился со счетом 2:0, сообщает Газета.ru.

Игра прошла на стадионе «Калининград». Главный судья - Сандро Рикки (Посус-ди-Калдас, Бразилия).

«Все, завершен матч - Хорватия со счетом 2:0 победила Нигерию и вышла в лидеры группы D, обогнав, соответственно, самих африканцев, а также Аргентину с Исландией, ранее сыгравших вничью (1:1)», - говорится в сообщении.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.