РИАМО - 17 июн. На территории Московской области за прошедшие сутки произошло свыше 20 возгорании, к их тушению привлекалось почти 200 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Пожаров – 22. Спасены 55 человек. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 193 человека, 55 единиц техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 21 раз, при этом были спасены 27 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

В воскресенье на территории Московской области сжигание порубочных остатков не запланировано.