РИАМО - 17 июн. В Москве и в Подмосковье в воскресенье ожидается погода без осадков, температура воздуха днем может прогреться до плюс 26 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем в Москве и Подмосковье сохранится влияние антициклона, и хотя давление немного понизится, фон его останется повышенным. Осадков не ожидается, а температура воздуха продолжит повышаться. Максимальная температура воздуха в столице составит 24-26 градусов, по области - 21-26. Ветер слабый», - говорится в сообщении.

Для большинства людей солнечная и по-летнему теплая погода с оптимальным содержанием кислорода в воздухе комфортна и благоприятна. Очень полезны солнечные ванны, прогулки на свежем воздухе, которые могут повысить защитные силы организма и снизить проявление метеоневроза.

«Метеозависимые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями остаются в группе риска из-за колебаний атмосферного давления на его повышенном фоне. В первую очередь этот фактор негативно скажется на самочувствии гипертоников, людей с неустойчивым артериальным давлением, перенесших инфаркт или инсульт, страдающих вегето-сосудистой дистонией, нарушениями сердечного ритма, стенокардией», - добавляют специалисты.

Синоптики отмечают, что у этих людей возможны скачки артериального давления, головные боли, усиление приступов мигрени, общее недомогание.

В воскресенье на территории Московского региона ожидается спокойный геомагнитный фон.