Вечером в субботу на улице Ильинка в центре Москвы водитель такси совершил наезд на группу пешеходов. Водитель – гражданин Киргизии - задержан.
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Вечером в субботу на улице Ильинка в центре Москвы водитель такси совершил наезд на группу пешеходов. Водитель – гражданин Киргизии - задержан.
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