РИАМО - 16 июн. Столичная полиция опровергла информацию о том, что болельщика из Нигерии выбросили из окна второго этажа, мужчина упал с козырька подъезда, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Информация, размещенная в СМИ, о якобы совершенных противоправных действиях в отношении болельщика из Нигерии, приведших к его падению из окна и получению им травм, не соответствует действительности. В ходе проверки сообщения о падении мужчины с высоты было установлено, что указанный гражданин вышел из окна квартиры на втором этаже многоэтажного дома на козырек подъезда и по собственной неосторожности упал», - отмечается в сообщении.

В результате падения он получил травмы, после чего был направлен в медицинское учреждение. Проверка установила, что никаких противоправных действий в отношении пострадавшего не совершалось.