РИАМО - 16 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин держит под контролем ситуацию с ДТП на Ильинке в центре города, в дорожной аварии, по разным данным, пострадали от семи до восьми человек.

«На Ильинке произошел неприятный инцидент с такси. Водитель не справился с управлением. Пострадали несколько человек, которым уже оказана необходимая помощь. Держу ситуацию на контроле», - написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Вечером в субботу на улице Ильинка в центре Москвы водитель такси совершил наезд на группу пешеходов. Водитель – гражданин Киргизии - задержан.

По данным департамента здравоохранения Москвы, большинство пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии.