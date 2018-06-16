РИАМО - 16 июн. Полиция возбудида уголовное дело по факту ДТП на Ильинке в Центре Москвы, сговорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Вечером в субботу на улице Ильинка в центре Москвы водитель такси совершил наезд на группу пешеходов. Водитель – гражданин Киргизии - задержан.

«Столичной полицией по факту дорожно-транспортного происшествия на улице Ильинка, в результате которого пострадали семь человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», - отмечается в сообщении.