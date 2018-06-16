РИАМО - 16 июн. На стадионе «Мордовия Арена» в Саранске завершился матч группового этапа чемпионата мира по футболу между Перу и Данией, счет в матче 0:1 в пользу Дании.

Первый тайм окончился со счетом 0:0. Гол во втором тайме забил датчанин Юссуф Поульсен.

Во втором туре Дания сыграет с Австралией, а Перу — с Францией.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.