РИАМО - 17 июн. Матч группового этапа между сборными Германии и Мексики пройдет в Москве в воскресенье, команды будут играть на стадионе «Лужники», сообщается на сайте чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

«Групповой этап - группа F, стадион «Лужники», Москва. Германия – Мексика», - говорится в сообщении.

Игра начнется в 18:00.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.