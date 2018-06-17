РИАМО - 17 июн. Более 20 коллективов выступят на фестивале «Разноцветный джаз» в Москве, он пройдет на территории молодежного историко-культурного центра «Особняк В.Д. Носова» в воскресенье, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На территории молодежного историко-культурного центра «Особняк В.Д. Носова» 17 июня пройдет девятый фестиваль под открытым небом «Разноцветный джаз». В этом году на нем выступит более 20 коллективов. Среди них как начинающие музыканты, так и известные исполнители», - отмечается в сообщении.

Гости услышат акапельный джаз в исполнении хора Jazz Friends под управлением Владимира Сидорковича. Любителей спиричуэл, современного рока и поп-музыки порадует Honey Jazz Choir под управлением Людмилы Ханиной. Также выступит джазовый оркестр Moscow Swing College Band под управлением Валерия Киселева.

Музыку в стиле rock’n’roll, piano boogie, R’n’B и хиты 1920–50-х исполнит ансамбль Boogie Woogie Boom. А окунуться в атмосферу Франции и услышать многогранное звучание музыки этой страны поможет группа Elena et les Garçons.

На фестивале будут работать две сцены: основная с регламентированной программой (исполнителям отводится на выступление не более 10-15 минут) и малая. Последняя расположена на веранде особняка и не предусматривает практически никаких временных и стилистических ограничений – на ней организуют джем-сейшен. Там можно будет послушать фьюжен, соул, фанк, фолк, свинг и бибоп, а при желании и присоединиться к музыкантам.