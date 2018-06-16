РИАМО - 16 июн. Большинство пострадавших в дорожной аварии на улице Ильинка в центре Москвы находятся в удовлетворительном состоянии, состояние одной женщины врачи оценивают как средней степени тяжести, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы департамента здравоохранения города Москвы.

«На место происшествия в течение семи минут прибыли бригады машин скорой помощи. На текущий момент пострадали восемь человек, семь из них в удовлетворительном состоянии, одна женщина в состоянии средней степени тяжести», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пострадавшие в аварии в настоящее время госпитализируются в больницы Москвы для проведения диагностики и оказания медицинской помощи.

Вечером в субботу на улице Ильинка в центре Москвы водитель такси совершил наезд на группу пешеходов. Водитель – гражданин Киргизии - задержан.