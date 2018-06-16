РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июн. В подмосковных Люберцах в субботу пожарные тушат возгорание в заброшенном здании бывшего завода имени Ухтомского, сообщил «РИАМО в Люберцах» заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Максим Катаев.

«Сегодня произошло возгорание заброшенного здания на территории бывшего завода имени Ухтомского в Люберцах. Никто не пострадал»,- сказал Катаев.

Он добавил , что в здании загорелся мусор . Возгорание тушат пять единиц техники и 20 человек.