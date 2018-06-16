РИАМО - 16 июн. Полиция обеспечила охрану общественного порядка и безопасности при проведении футбольного матча на стадионе «Спартак» в Москве, где в субботу проходил матч ЧМ-2018 между сборными командами Аргентины и Исландии, нарушений не зафиксировано, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

В субботу на стадионе «Открытие Арена» («Спартак») прошел матч в рамках чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между сборными командами Аргентины и Исландии.

«Сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с организаторами мероприятия приняли необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан при проведении футбольного матча. Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено», - отмечается в сообщении.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.