РИАМО – 16 июн. Среди пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в центре Москвы в субботу вечером были болельщики из Мексики, сообщает Газета.ru.

Сборная Мексики 17 июня сыграет против Германии в матче группового этапа ЧМ-2018 на столичном стадионе «Лужники».

«В числе пострадавших при наезде такси на пешеходов в центре Москвы были люди, одетые в цвета национального флага Мексики», - сообщает Reuters со ссылкой на очевидца.

Вечером в субботу на улице Ильинка в центре Москвы водитель такси совершил наезд на группу пешеходов, в результате происшествия пострадали семь человек. Водитель – гражданин Киргизии - задержан.