РИАМО - 16 июн. Движение на улице Ильинка в Москве, где произошло ДТП с участием автомобиля такси, уже открыто, говорится в сообщении Центра организации дорожного движения столицы в Twitter.

В районе дома 5/2 по улице Ильинка в Москве водитель такси выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов. По предварительным данным, за медицинской помощью обратились семь человек. Погибших нет. Водитель такси задержан.

«Движение по Ильинке открыто», - отмечается в сообщении.