РИАМО – 16 июн. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильные комитеты нижней палаты парламента законопроекты о пенсионной реформе и о повышении налога на добавленную стоимость (НДС), передает Газета.ru.

Законопроекты направили в комитеты по труду, социальной политике и делам ветеранов и в комитет по бюджету и налогам. 18 июня они будут внесены на рассмотрение Совета Госдумы.

«В соответствии с процедурой, после рассмотрения на Совете Государственной думы проекты федеральных законов перед рассмотрением в первом чтении будут направлены в рассылку для обсуждения в течение месяца в регионах», — отметили в секретариате Совета Госдумы.

Законопроект о пенсионной реформе предусматривает поэтапное повышение возраста, по достижении которого, в соответствии с федеральным законом «О страховых пенсиях», назначается страховая пенсия по старости. Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.

Второй законопроект предусматривает повышение НДС с 18% до 20%, а также снижение совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34% до 30%.

Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о пенсионной реформе и законопроект о повышении НДС в субботу.