РИАМО - 16 июн. Московский транспорт за час с небольшим перевез почти 50 тысяч болельщиков, которые расходятся после матча на стадионе «Спартак», говорится в сообщении департамента транспорта столицы в Twitter.

В Москве болельщики покидают стадион «Спартак» после окончания матча между сборными Аргентины и Исландии. Команды сыграли вничью - со счетом 1:1.

«За 1 час 15 минут Московский транспорт увез почти 50 тысяч человек: на счету Московского метро и ЦППК 44,5 тысячи, 2 тысячи человек воспользовались шаттлами и наземным транспортом и еще 720 пассажиров уехали на такси», - отмечается в сообщении.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.