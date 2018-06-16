РИАМО - 16 июн. Водитель такси, совершивший дорожную аварию в центре Москвы, в результате которой пострадали семь человек, заявил, что ДТП совершил непреднамеренно, говорится в сообщении Центра организации дорожного движения столицы в Twitter.

В районе дома 5/2 по улице Ильинка в Москве водитель автомобиля-такси выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов. По предварительным данным, за медицинской помощью обратились семь человек. Погибших нет. Улица перекрыта.

«По словам виновника ДТП - наезд непреднамеренный», - отмечается в сообщении.

Водитель такси - гражданин Киргизии задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. Проводятся проверка.

В ДТП попало такси компании «ЧЕКПОИНТ». Разрешение на работу у таксомоторной компании действует до октября 2022 года. Аккредитации на чемпионат мира по футболу у фирмы нет.