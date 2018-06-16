РИАМО - 16 июн. В ДТП с участием автомобиля такси на улице Ильинка в центре Москвы пострадали семь человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

В субботу в районе дома 5/2 по улице Ильинка водитель автомобиля-такси выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов.

«По предварительным данным, за медицинской помощью обратилось семь человек», - отмечается в сообщении.

Ранее полиция сообщила о восьми пострадавших.

Предварительная причина ДТП – водитель не справился с управлением. Он задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. Проводится проверка.