РИАМО - 16 июн. В ДТП с участием автомобиля такси на улице Ильинка в центре Москвы пострадали восемь человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Сегодня в районе дома 5/2 по улице Ильинка водитель автомобиля-такси выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов. По предварительным данным, за медицинской помощью обратились восемь человек», - отмечается в сообщении.

Водитель такси, не справившийся с управлением и допустивший ДТП, задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. Проводятся проверка.

Как говорится в сообщении ЦОДД в Twitter, водитель – гражданин Киргизии.