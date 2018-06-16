РИАМО - 16 июн. Дорожная авария с участием автомобиля такси произошла в центре Москвы на Ильинке, виновник аварии- водитель такси задержан, есть пострадавшие, говорится в сообщении Центра организации дорожного движения столицы в Twitter.

«В настоящий момент водитель такси - виновник аварии на Ильинке - задержан и находится в полиции. Подробности выяснятся. Пострадавших оказывается помощь», - отмечается в сообщении.

В настоящее время улица перекрыта.

Участник аварии - такси компании «ЧЕКПОИНТ». Разрешение на работу у таксомоторной компании действует до октября 2022 года. Аккредитации на чемпионат мира по футболу у фирмы нет.

Дальнейшие обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.