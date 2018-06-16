РИАМО - 16 июн. В Щелковском районе Подмосковья продолжаются ремонтные работы на дорогах, в 2018 году в муниципалитете отремонтируют 95 километров региональных и муниципальных дорог, на ремонт потратят почти 175 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Программой текущего года в муниципалитете запланирован ремонт 17 участков региональных автодорог общей протяженностью порядка 65 километров и 74 участка муниципальной сети автодорог протяженностью 30 километров с привлечением софинансирования из регионального Дорожного фонда», - отмечается в сообщении.

Как напомнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков, с этого года финансирование муниципалитетам на ремонт дорог составляет 95% из средств Дорожного фонда Подмосковья и 5% - объем софинансирования муниципалитетов.

«Объем субсидии на ремонт местных дорог в Щелковской районе составляет почти 175 миллионов рублей», - сказал министр.

Полный комплекс работ, включающий в себя устройство асфальтобетонного покрытия, обочин и нанесение дорожной разметки, выполнен на трех участках автодорог. Работы по обновлению асфальтобетонного покрытия завершены на двух участках региональных автодорог, на данные участки будет нанесена дорожная разметка.

«Более чем на 10 километрах региональных дорог ремонт будет выполнен с применением износостойкой щебеночно-мастичной смеси», - отметил генеральный директор ГБУ МО «Мосавтодор» Владимир Цыцулин.

По итогам народного голосования на портале «Добродел» в Щелковском районе будет отремонтировано 22 участка автодорог: на 11 региональных и на 11 муниципальных автодорогах.

В 2017 году в Щелковском районе было отремонтировано свыше 60 километров региональных и муниципальных автодорог. Протяженность всей дорожной сети Щелковского района составляет порядка 600 километров. Таким образом, за два года в муниципалитете будет обновлено более 25% от протяженности всей дорожной сети района.