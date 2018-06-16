РИАМО - 16 июн. Бесплатные экологические квесты «Птица счастья» состоятся в Москве, участники познакомятся с природой столицы, научатся работать в команде и ориентироваться на местности, сообщается на официальном сайте мэра города.

В Москве до сих пор живет настоящий гоголь (нырковая утка средней величины с коротким клювом и контрастным черно-белым оперением). Она обитает в некоторых водоемах, и самые внимательные в ходе квестов смогут отыскать эту птицу.

«Проявить поисковые способности можно будет в бесплатных экологических квестах «Птица счастья», которые организует «Мосприрода» в парках и на зеленых территориях города. Участники познакомятся с природой Москвы, научатся работать в команде, пользоваться компасом и ориентироваться на местности, а также выполнят специальные задания. Например, нужно будет собрать пазл, фрагменты которого игроки найдут на контрольных точках», - отмечается в сообщении.

На каждой природной территории будет своя птица счастья — ею может оказаться не только гоголь, но и, например, сорокопут-жулан или обыкновенный дубонос.

Записаться на участие в квесте и получить более подробную информацию об игре можно будет с 20 июня по телефону: 8(495)482-30-79.