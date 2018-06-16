РИАМО - 16 июн. В центре Москвы на Ильинке произошла авария с участием автомобиля такси, улица перекрыта, говорится в сообщении Центра организации дорожного движения столицы в Twitter.

«На Ильинке авария с такси компании «ЧЕКПОИНТ». Улица перекрыта. Погибших нет», - отмечается в сообщении.

Разрешение на работу у ООО «ЧЕКПОИНТ» действует до октября 2022 года. Аккредитации на чемпионат мира по футболу у таксомоторной компании нет.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.