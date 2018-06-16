РИАМО - 16 июн. В 2017 году учителя столицы получили свыше 300 грантов за развитие проекта «Московская электронная школа», некоторые из них стали неоднократными обладателями грантов, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

«С 1 января 2017 года департамент образования выделил 303 гранта за создание контента для «Московской электронной школы» (МЭШ). Пособия получили 263 педагога, среди них есть четырехкратные и трехкратные обладатели гранта», - отмечается в сообщении.

Сертификаты на получение грантов 14 июня вручили 15 педагогам, создавшим самые популярные сценарии уроков по итогам мая. Сумма грантов составила от 50 до 100 тысяч рублей. Учитель английского языка школы №1253 Мария Тюляева стала обладательницей уже четвертого гранта, а учитель начальных классов школы №1579 Елена Кантемирова — третьего.

Проект «Московская электронная школа» позволяет учителям создавать собственный образовательный контент и делиться им с коллегами. Столичные педагоги размещают на базе МЭШ сценарии уроков, электронные учебники, тестовые задания и приложения. Материалы могут создавать не только учителя, но и те, кто просто интересуется образовательной и просветительской деятельностью. Грантов департамента образования удостаиваются те, чьими наработками воспользовалось больше всего коллег.

В библиотеке «Московской электронной школы» уже сейчас находятся 230 учебников, свыше 6 тысяч приложений, более 45 тысяч тестовых заданий и 350 тысяч сценариев уроков, а также шесть интерактивных лабораторий.

МЭШ создана в 2016 году. На ее базе работают интерактивные панели, точки доступа к Wi-Fi, серверы и ноутбуки учителей. К системе подключено более трети всех учебных заведений Департамента образования и все школы Департамента труда и социальной защиты населения.