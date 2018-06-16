РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июн. Житель Подольска через портал «Добродел» предложил на маршруте между Подольском и Москвой добавить остановку «Новоникольское», сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска предложил на маршруте №520 «Подольск (площадь Юбилейная) – Москва (метро «Бульвар Дмитрия Донского») добавить остановку «Новоникольское». Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассмотрело обращение по вопросу внесения в схему движения дополнительного промежуточного остановочного пункта «Новоникольское» на смежном межрегиональном маршруте №520.

«Целевым предназначением маршрута №520 является обеспечение транспортного сообщения жителей Подольска со станцией метро «Бульвар Дмитрия Донского». Организация дополнительных промежуточных остановочных пунктов на маршруте №520 негативно скажется на скорости сообщения и ухудшит условия транспортного обслуживания основного пассажиропотока, в связи с чем внесение дополнительных остановочных пунктов (в том числе «Новоникольское») в схему движения указанного маршрута министерством не планируется», - сказал замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрей Середнев.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.