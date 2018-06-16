РИАМО – 16 июн. Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин оценил старт чемпионата мира по футболу положительно, передает Газета.ru.

«Начало турнира оцениваю хорошо. На данный момент все идет по плану. Есть небольшие операционные детали, которые мы от матча к матчу будем прорабатывать. Все задуманное пока успешно реализуется», - сказал он.

По словам Сорокина, организаторы очень рады большому количеству болельщиков, приехавших в Россию.

«Чувствуется атмосфера праздника и необыкновенное оживление вокруг футбола. Будем надеяться, что все это сохранится и будет только нарастать ближе к кульминации чемпионата», — добавил он.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.