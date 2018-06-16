РИАМО - 16 июн. В Москве болельщики покидают стадион «Спартак» после окончания матча между сборными Аргентины и Исландии, на Таганско-Краснопресненской линии московского метро в настоящее время курсирует 38 пар поездов, говорится в сообщении Московского метрополитена в Twitter.

«На Таганско-Краснопресненской линии сейчас курсирует 38 пар поездов, работают более 500 сотрудников - как в час пик в рабочий день. Турникеты на станциях «Спартак» и «Тушинская» открыты для входа болельщиков», - отмечается в сообщении.

На московском стадионе «Спартак» закончился матч между сборными командами Аргентины и Исландии. Команды сыграли вничью - со счетом 1:1.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.