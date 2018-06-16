РИАМО – 16 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о своей собаке Джоуи, которую он взял из приюта, по словам градоначальника, пес чувствует себя превосходно, передает РИА Новости.

Собянин взял из приюта пса по кличке Джоуи во время посещения площадки фестиваля «Пасхальный дар» на Тверском бульваре, где проходили мероприятия благотворительного проекта «Четвероногий друг».

«Ему все равно, что я мэр. Чувствует себя превосходно», - сказал Собянин во время общения с волонтерами в своем избирательном штабе.

По его словам, пес ведет себя совершенно раскованно.