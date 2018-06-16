РИАМО - 16 июн. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский выразил соболезнования родным и близким скончавшегося известного дирижера и пианиста Геннадия Рождественского и отметил его выдающуюся работу по популяризации российской музыкальной школы и деятельность по обучению молодых артистов, говорится в сообщении министерства культуры РФ.

Известный дирижер и пианист Геннадий Рождественский скончался в субботу на 88-м году жизни.

«Уход из жизни Геннадия Рождественского стал большой утратой для российской культуры. Выдающийся дирижер, блестящий пианист и авторитетный педагог Геннадий Николаевич внес неоценимый вклад в развитие отечественной музыкальной школы, популяризацию ее наследия внутри страны и за рубежом. Он знакомил публику со многими ранее неизвестными классическими произведениями, тонко чувствовал музыку, умел донести до слушателей полноту авторского замысла», - сказал министр.

По словам Мединского, важной частью деятельности дирижера была работа с молодым поколением артистов. Он был всегда открыт для новых идей, щедро делился с воспитанниками опытом и секретами мастерства, помогал им делать первые шаги в профессии, искренне радовался успехам.

«Выражаю глубокие соболезнования, слова поддержки и участия супруге Геннадия Николаевича Рождественского, всем близким и коллегам этого замечательного человека. Светлая память», - заключил министр.

Геннадий Рождественский родился в Москве в семье дирижера Н. Аносова и певицы Н. Рождественской. В 1954 году окончил Московскую государственную консерваторию (отделение оперно-симфонического дирижирования, класс Н. Аносова). В 1957 году окончил аспирантуру консерватории. В 1951 году дебютировал в Большом театре, продирижировав балетом П. Чайковского «Спящая красавица». В Большом театре он поставил более десятка балетов и опер.

Рождественский - Автор ряда сочинений, среди которых оратория «Заповедное слово русскому народу» для чтеца, солистов, хора и оркестра на слова А. Ремизова. Автор книг «Дирижерская аппликатура», «Мысли о музыке», «Преамбулы», «Треугольники».