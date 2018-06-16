РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июн. В подмосковном Подольске убрали старый табачный киоск после жалобы жителя городского округа, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался, что на улице Свердлова возле дома №10 стоит старый табачный киоск с рекламой табака, который используется как склад. Он попросил проверить, насколько законно на этой территории происходит продажа табачных изделий, так как рядом находится школа.

«Информация, изложенная в обращении, доведена до ИП Конкиной О.В. По состоянию на 15 июня 2018 года, киоск демонтирован», – сказал замглавы администрации горокруга Алексей Кук.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.