РИАМО - 16 июн. На столичном стадионе «Спартак» завершился матч группового этапа чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Исландией со счетом 1:1.

Голы в первом тайме забили Агуэро (Аргентина) и Финнбогасон (Исландия). Во втором тайме забитых голов болельщики не дождались. Дополнительное время также прошло всухую. В итоге матч закончился ничьей.

Исландские болельщики на трибунах вели себя достаточно агрессивно, но до драки дело не дошло. Исландский клич «Ху!» разносился по стадиону, несмотря на то, что болельщиков из Аргентины было больше.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.