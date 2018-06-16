РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июн. Жители подмосковных Люберец в субботу сдали свой сортированный мусор на традиционной акции по раздельному сбору отходов, сообщил «РИАМО в Люберцах» художественный руководитель городских парков Григорий Негин.

«Пятая акция «Раздельный сбор» прошла в субботу в Центральном парке и парке «Наташинские пруды». Жители принесли свои сортированный отходы сделали доброе дело», - сказал Негин.

На переработку жители могли принести пластик - разнообразную тару и упаковку. Переработке подлежат отходы под определенными номерами маркировки: 1, 2, 4, 5 и 6. Также можно было принести чистые пакеты без маркировки, макулатуру, стекло, металл, электробытовой хлам.

На сегодняшний день в России выработаны различные методики по сбору материалов, подлежащих вторичной переработке. В частности, для сбора пластика предложена отдельная таблица с маркировкой. В ней выделено 7 кодов, в зависимости от типа пластикового изделия. Запрещено перерабатывать пластик под номерами 3 (поливинилхлорид) и 7. Эти отходы нужно выбрасывать на помойку.