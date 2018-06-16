РИАМО - 16 июн. Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме готова рассмотреть предложения об увековечивании памяти дирижера и пианиста Геннадия Рождественского, сообщил РИАМО в субботу председатель комиссии Игорь Воскресенский.

«Безусловно, Рождественский является одним из топовых (деятелей - ред.) русской музыки и культуры, поэтому он заслуживает большого уважения. В случае обращения будем рассматривать (вопрос об увековечивании памяти Рождественского – ред.)», - сказал Воскресенский.

Известный дирижер и пианист Геннадий Рождественский скончался в субботу на 88-м году жизни.

Геннадий Рождественский родился в Москве в семье дирижера Н. Аносова и певицы Н. Рождественской. В 1954 году окончил Московскую государственную консерваторию (отделение оперно-симфонического дирижирования, класс Н. Аносова). В 1957 году окончил аспирантуру консерватории. В 1951 году дебютировал в Большом театре, продирижировав балетом П. Чайковского «Спящая красавица». В Большом театре он поставил более десятка балетов и опер.

Рождественский - Автор ряда сочинений, среди которых оратория «Заповедное слово русскому народу» для чтеца, солистов, хора и оркестра на слова А. Ремизова. Автор книг «Дирижерская аппликатура», «Мысли о музыке», «Преамбулы», «Треугольники».