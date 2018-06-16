РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июн. Подольская художница Татьяна Калина в субботу представила в Подольском выставочном зале выставку работ в стиле традиционной китайской живописи «И звенел, по камням пробегая, ручей», сообщила «РИАМО в Подольске» сама Калина.

«На выставке представлено 50 работ. Картины написаны на тончайшей рисовой бумаге ручной выделки натуральными минеральными красками и тушью, настоящими каллиграфическими кистями, собранными вручную по той же технологии, что и 2000 лет назад. Посмотреть выставку можно в Подольском выставочном зале с 16 июня на проспекте Ленина, 113/62, ежедневно кроме воскресенья с 10:00 до 18:00», - сказала Калина.

По ее словам, торжественное открытие выставки состоится 23 июня в 15:00, вход будет бесплатным. В рамках выставки пройдут три мастер-класса, на которых научат рисовать цветы в китайском стиле. Мастер-класс «Императорский пион» состоится 28 июня с 11:00 до 13:00, «Благоухающий лотос» - 30 июня, «Нежная лилия» - 7 июля. Зарегистрироваться на мастер-классы нужно заранее по телефону 8(916)249-15-14.